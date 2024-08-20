شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. ثبات أسعار الفراخ والبيض في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلي 85 جنيها للكيلو تقريباً.

أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تغيرات كبيرة على مدار آخر شهر واتجه السعر للصعود إلي مستوي 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض إلي 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى حتى تعاملات اليوم.

وسجل سعر البيض في الأسواق ارتفاعا أمس عند 160 جنيها للبيض الأبيض و 162 جنيها للبيض البلدي و 161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .