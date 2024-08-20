شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل 3470 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 عند نفس مستويات إغلاق السوق أمس عند 3470 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3966 جنيها.

عيار 21 يسجل 3470 جنيها.

عيار 18 يسجل 2974 جنيها.

عيار 14 يسجل 2313 جنيها.

الجنيه الذهب 27760 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر الذهب العالمي بشكل طفيف مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد تسجيل الذهب مستوى تاريخي جديد نهاية الأسبوع القادم، بينما تترقب الأسواق محضر اجتماع البنك الفيدرالي وحديث رئيسه خلال هذا الأسبوع.

شهد سعر الذهب المحلي تراجعات محدودة أيضاً منذ جلسة الأمس وذلك بسبب تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي بالإضافة إلى البداية السلبية لحركة الذهب العالمي اليوم مما ساعد على تراجع السعر المحلي.

استطاع سعر أونصة الذهب العالمي اختراق المستوى المستهدف عند 2500 دولار للأونصة بعد أن جمع الزخم الكافي للاختراق خلال الفترة الأخيرة، وقد أغلق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2500 دولار الأمر الذي من شأنه أن يزيد فرص ارتفاع الذهب خلال الفترة القادمة.



