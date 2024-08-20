شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: انتهينا من 94 مشروعا للمياه والصرف بالبحيرة بتكلفة تجاوزت 7.6مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، لخدمة أهالينا بمحافظة البحيرة، من خلال مختلف الجهات التابعة للوزارة، ومنها مشروعات تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير مختلف الخدمات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، على أعلى مستوى، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، أنه خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، انتهينا من تنفيذ 27 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة البحيرة، بطاقة 353 ألف م3 يومياً، بتكلفة 3 مليارات و638 مليون جنيه، وكذا تنفيذ 67 مشروعا للصرف الصحى، بتكلفة 3 مليارات و725 مليون جنيه، مضيفاً أنه جار تسليم شبكات محطة مياه العباسى بالدلنجات، وجارٍ تسليم باقى الشبكات تباعاً بعد إنهائها بمشروع محطة مياه الرحمانية الجديدة وشبكاتها.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج، بمحافظة البحيرة، والذي تم تنفيذه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بالتعاون مع البنك الدولي وتحت إدارة ومتابعة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وأضاف: تضمنت أعمال البرنامج بمحافظة البحيرة مد وتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي في 16 قرية وتابعا (قري البريجات – دمشلي – علقام – أبوالخاوي – أم صابر – عبد المجيد مرسي – عمر شاهين – صلاح الدين وتوابعها) لخدمة حوالي 23 ألف وحدة سكنية يقطنها نحو 120 ألف مواطن بمركزي كوم حمادة وبدر، وذلك من خلال تنفيذ محطتي معالجة صرف صحي بالبريجات وأم صابر بطاقة إجمالية 17.500 م3/يوم، وحوالي 140 كم شبكات انحدار، و32 كم خطوط طرد، و14 محطة رفع.

وذكر الوزير، أنه جارٍ التسليم تباعاً للعديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومنها مشروع محطات رفع وشبكات صرف صحى بدر، ومشروع الحل الدائم لخط السيب النهائي بايتاى البارود، وجارٍ تنفيذ محطتي رفع صرف صحى مناطق مستجدة بمدينة كفر الدوار، ومشروع توسعات صرف صحى أبو المطامير وإعادة التأهيل، ومشروع محطة معالجة المعركة، ومشروع توسعات صرف صحى شبراخيت.

من الجدير بالذكر أن هناك 121 منطقة ريفية بمحافظة البحيرة تتمتع بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 22.3 % من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و319 ألف نسمة، بما نسبته 14.4 % من سكان الريف، بينما يجري توصيل خدمات الصرف الصحى لـ112 منطقة ريفية، نسبتها 21.4 % من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و106 آلاف نسمة، بما نسبته 34.6 % من سكان الريف، بجانب 258 منطقة ريفية تحت الدراسة لتوصيل خدمات الصرف الصحى لها، بما نسبته 48.3 % من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و825 ألف نسمة، بما نسبته 40.5 % من سكان الريف.