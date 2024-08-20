شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع محال وبدرومات مخالفة وإزالة مخالفات بمدينتي دمياط الجديدة و15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الإدارات المختصة بجهازي تنمية مدينة دمياط الجديدة، و15 مايو، حملات أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة وضبط وإزالة مخالفات وتعديات وإشغالات، بالتعاون مع الشرطة.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، استمرار أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالإشتراك مع قسم شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، لافتاً إلى أنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 9 قرارات غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، والبدرومات التى تزاول أنشطة بالمخالفة للقانون، بنطاق الحي الثاني والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس الجهاز: أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها،

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأكد خلف الله، إستمرار أعمال الحملات بشكل دورى ،لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة .

وأضاف المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، أنه تم شن حملة على سوق الوحدة المركبة بالمجاورة ( ٩ / ١٠ ) بامتداد المدينة أسفرت عن إزالة تندة بأحد المحال بالسوق.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة تمكنت من ضبط عدد ٢ تروسيكل خاص بالباعة الجائلين وتم التحفظ عليهما ومصادرتهما بمخازن الجهاز، كما قامت الحملة بتنفيذ ٦ قرارات غلق وتشميع لبعض المحال المخالفة لشروط التعاقد بمناطق الإسكان الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك فى الحملة السيد/أنور ربيع، مدير إدارة الأمن وإدارة التنمية، و العميد شريف السباعى، رئيس قسم شرطة التعمير والمقدم محمود شاكر، بشرطة التعمير ، ومسئولو وأفراد الأمن بالجهاز وشرطة التعمير.