شكرا لقرائتكم خبر عن «السيف غاليري» تستأجر فرعها الأول في قطر والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعد هذا الفرع الأول داخل دولة قطر فيما يأتي هذا التوسع وفقاً لاستراتيجية الشركة التوسعية خارج السعودية.

ومن المتوقع يظهر الأثر المالي لمعرض قطر اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار استئجار فرعها الأول في دولة قطر الواقع في مدينة الدوحة.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعد هذا الفرع رقم 73 بمساحة 1392 متر مربع.ويعد هذا الفرع الأول داخل دولة قطر فيما يأتي هذا التوسع وفقاً لاستراتيجية الشركة التوسعية خارج السعودية.ومن المتوقع يظهر الأثر المالي لمعرض قطر اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م.