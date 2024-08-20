شكرا لقرائتكم خبر عن «المداواة»: تأسيس شركة تابعة للاستثمار بالقطاع الطبي في مصر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية، أمس، على تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة 100% كشركة ذات مسؤولية محدودة في جمهورية مصر العربية، بهدف الاستثمار في القطاع الطبي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن ذلك جاء بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة لممارسة النشاطات وبعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة التي تسعى للنمو وتطوير الأعمال، منوهة بالإعلان لاحقاً أي تطورات في هذا الشأن.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن ذلك جاء بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة لممارسة النشاطات وبعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة التي تسعى للنمو وتطوير الأعمال، منوهة بالإعلان لاحقاً أي تطورات في هذا الشأن.