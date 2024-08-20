الاقتصاد

«المداواة»: تأسيس شركة تابعة للاستثمار بالقطاع الطبي في مصر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية، أمس، على تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة 100% كشركة ذات مسؤولية محدودة في جمهورية مصر العربية، بهدف الاستثمار في القطاع الطبي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، فإن ذلك جاء بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة لممارسة النشاطات وبعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة التي تسعى للنمو وتطوير الأعمال، منوهة بالإعلان لاحقاً أي تطورات في هذا الشأن.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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