شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي»: صدور عدم ممانعة من إتمام التركز الاقتصادي مع «المنجم» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركتان قد أعلنتا على موقع تداول

وبموجب الاتفاقية ستجري شركة المنجم للأغذية عملية شراء أسهم شركة بلدي للدواجن للتجارة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 181.332 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركتا بلدي للدواجن للتجارة، والمنجم للأغذية، صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة من إتمام عملية التركز الاقتصادي.وكانت الشركتان قد أعلنتا على موقع تداول السعودية في 30 أبريل الماضي، اتفاقية شراء أسهم ملزمة فيما بين مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن البائعين مع شركة المنجم للأغذية.وبموجب الاتفاقية ستجري شركة المنجم للأغذية عملية شراء أسهم شركة بلدي للدواجن للتجارة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 181.332 مليون ريال.