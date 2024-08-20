شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتفقد محطة تنقية مياه مدينة الشيخ زايد، وتوسعاتها، والتي تعمل بطاقة إنتاجية ٥٧٥ ألف م٣/يوم لتغذية المدينة وبعض مناطق أكتوبر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة محطات المياه للوقوف على كفاءة تشغيل كافة مكونات وعناصر المحطات.

ورافق مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، في الزيارة المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو المحطة.

وتفقد المهندس أشرف فتحي ومرافقوه، عنابر الطلمبات والمروقات والمرشحات والمولدات الاحتياطية، ووجه بعمل الصيانة الدورية والوقائية اللازمة لكافة عناصر المنظومة، لانتظام ضخ المياه للمواطنين بصفة مستمرة وجودة عالية وطبقاً للمواصفات القياسية.

وأكد المهندس أشرف فتحي، أن تلك الزيارات الدورية تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة المحطات وتذليل اي صعوبات قد تواجه العاملين بالمحطات، وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين.