شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور يتابع استكمال تنفيذ مشروع "الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استكمال تنفيذ مشروع " الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي" بحي السلام ثانٍ لاستخراج غاز الميثان، مؤكداً أن موعد الغلق النهائي لهذا المقلب والذي تبلغ مساحته (72 فدانا) بات قريبا، وذلك لتوفير جو صحي للسادة سكان المدينة ومن حولها وبعدها يتم عمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن الأعمال الجارية حالياً بالجزء المتبقي من المشروع تتضمن تركيب طبقات العزل "جيوتكستيل"، واستكمال أعمال فرد الرمال ودكها، وأعمال العزل "بولي ايثلين شيت"، وأعمال القطع والردم والتسويات للميول.

وأضاف أن هذا المشروع يعد أول مشروع يتم تنفيذه في مصر بهذا النظام، ويعتبر من المشروعات بالغة الأهمية كونه يسهم في توفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وسيتم استكمال باقي الاعمال تباعا.

وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد رشاد، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والصيانة الجارية بالمدينة، شملت تفقد أعمال الطبقة الاسفلتية بشارع 110 بالتقاطع مع شارع 112 بالامتداد الشمالي للمنطقة الصناعية الأولى.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس أحمد رشاد، ومسئولو الجهاز، أعمال الطبقة الأسفلتية بالإسكان العائلي 5 أمام البلوك "١٧٠٢١"، وكذلك حارة الخدمة أمام البلوك "١٧٠٣٤ "بالحي الثالث، ضمن أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات والمراوح للإسكان العائلي (١_٢_٥) والإسكان العائلي بالحي الثاني، والإسكان العائلي بالحي الثالث.

كما تابع رئيس جهاز العبور، استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع الجلاء بالحي الرابع، وأعمال الصيانة وعمل المرمات بطريق خط ١٠، وانتهت الجولة بتفقد أعمال الصيانة والنظافة للطرق والأرصفة بحي الشباب والطريق الرئيسي للحي.

وأكد المهندس أحمد رشاد، أن تلك الجولات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، للتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.