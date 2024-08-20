شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء إجراء القرعة السادسة لأصحاب الأراضى المقنن وضعهم بالعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء اليوم، الثلاثاء الموافق 20/8/2024 القرعة العلنية اليدوية السادسة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس 18/7/2024م2، طبقاَ لشرائح المساحات (209م2 – 276م2 – 350م2 – 500م2) بمنطقة جمعية الأمل " سابقاً ".

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمشروعات الطرق والمرافق بالمناطق المضافة للمدينة، حيث تفقد مشروعات الطرق‏ مروراً على طريق R3 بطول 5.8 كم، الذي يربط منطقة الأمل بالطريق الدائري الأوسطي وطريق R4 بطول 11.2 كم، والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي.

وأكد رئيس الجهاز أهمية الالتزام بالجودة في تنفيذ جميع بنود الأعمال والاهتمام بالاختبارات التي تتم على أعمال الطرق في المدينة.

كما تفقد رئيس جهاز العبور الجديدة، أعمال المرافق وتنفيذ مشروع الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع مياه الشروق.

ووجه " إسماعيل " الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة تكثيف حجم العمالة للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، والتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال في كل مراحل التنفيذ.