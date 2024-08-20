شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون بريكس يسلط الضوء على الأداء القوى لصناعة الكيماويات بمصر خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط "تليفزيون بريكس" اليوم الثلاثاء، الضوء على الأداء القوي لصناعة الكيماويات في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة في قطاعات المطاط والمنظفات والأحبار والدهانات.

وأوضح التليفزيون - في سياق تقرير له - أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية بلغت أربعة مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، لتعزز مكانتها كثاني أكبر مساهم في إجمالي الصادرات غير النفطية للبلاد.

ولفت التليفزيون إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية، أظهرت العديد من القطاعات الكيماوية نموا كبيرا خلال الفترة سالفة الذكر، حيث حققت منتجات البلاستيك زيادة بلغت نسبتها نحو 2%، والبتروكيماويات 7%، والمنظفات 21%، والأحبار والدهانات 8%، والمطاط 16%، فضلا عن العديد من المنتجات الكيميائية الأخرى التي استطاعت أن تحقق معدل نمو بلغت نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التليفزيون إلى تصريح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، الذي أكد فيه أن الأداء القوي لصناعة الكيماويات يعكس نجاح استراتيجية الحكومة التي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية، كما يعكس قدرة القطاع على مواجهة التحديات العالمية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.