شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع رئيس بتروناس مشروعات تنمية وإنتاج الغاز بالمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس هاني عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية في مصر .

وتناول اللقاء بحث المشروعات والاستثمارات المشتركة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط وذلك من خلال مشروعي المرحلة العاشرة والحادية عشر لتنمية حقول غرب الدلتا العميق للغاز الطبيعي والتي تشارك فيها بتروناس مع شركة شل العالمية حيث يتواصل العمل حاليا في المرحلة العاشرة مع شركة شل العالمية لتنفيذ برنامج حفر الآبار في المياه العميقة من أجل إضافة انتاج جديد من الغاز الطبيعي ، و إن هناك خطة واضحة للمرحلة الحادية عشر لتنمية موارد الغاز بهذه المنطقة.

وأوضح المهندس كريم بدوي أننا منفتحون علي دعم الشراكة والتعاون مع بتروناس التي تمتلك استثمارات متنوعة في مصر خاصة في صناعة الغاز الطبيعي، مؤكدا وجود رؤية واضحة لمواجهة التحديات، والعمل علي خطوات جادة في هذا الصدد ليكون لها أثر مباشر علي دعم الشراكات ودفع الاستثمار في صناعة البترول والغاز.

وأكد الرئيس التنفيذي لبتروناس مصر خلال اللقاء علي أهمية علاقات الشراكة الاستثمارية مع مصر والتي بلغ اجمالي استثمارات بتروناس الماليزية من خلالها نحو 10 مليارات دولار، مؤكدا الأهمية التي توليها بتروناس للشراكة والتعاون مع قطاع البترول المصري والالتزام بالعمل معاً، وان هناك فرص جيدة في السوق المصرية لتحقيق الاستفادة المتبادلة لكلا الجانبين.

تمتلك بتروناس المملوكة للحكومة الماليزية محفظة اعمال متنوعة في مصر في مجال صناعة الغاز الطبيعي الشراكة في منطقة انتاج غرب الدلتا العميق، ومجمع الغاز الطبيعي المسال في ادكو مع شل العالمية، وتصنيع وتسويق زيوت التزييت عالية الجودة من خلال شراكة مثمرة مع شركة مصر للبترول.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف .



