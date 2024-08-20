وزير الإسكان يستعرض التقنيات الحديثة المستخدمة فى مجال تحلية المياة

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة.. ودراسة جدوى اقتصاديات التشغيل والإنتاج قياساً بأنظمة التحلية الأخرى



عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس الإثنين، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة فى مجال تحلية مياه البحر وإمكانية الاستفادة منها، وذلك فى إطار استراتيجية تحلية مياه البحر، حتى عام 2050.



وأكد وزير الإسكان، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تحلية مياه البحر، ودراستها وتقييمها من خلال اللجان العلمية والبحثية المختصة، للوقوف على كفاءتها ومدى صلاحيتها لتحلية مياه البحر، ومطابقة المياه المنتجة للمعايير القياسية، وكذا إجراء دراسة جدوى للتأكد من اقتصاديات التشغيل والإنتاج قياساً بأنظمة التحلية الأخرى.



وحضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.