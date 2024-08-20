شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تفتح تحقيقا بشأن فيديو متداول لسائحة تشارك بترميم أحد المناظر بمعبد الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية والذي يُظهر قيام إحدى السائحات وهي مُمسكة بفرشاة ويصورها كأنها تشارك في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر بمساعدة أحد العمالة الفنية الموجودة بالمعبد، قامت وزارة السياحة والآثار على الفور، تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتحويل الموضوع للتحقيق العاجل للوقوف عما حدث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئول عن ذلك.

ومن جانبه، شدد وزير السياحة والآثار على أن الوزارة، في إطار دورها الرقابي، لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي شيء يمس الحضارة المصرية العريقة وآثارها بسوء أو تجاه أي متقاعس يقوم بقصد أو دون قصد بالإضرار بهما، وإنها تقوم بدورها كحارس على آثار مصر للحفاظ عليها وعلى الإرث الثقافي والحضاري لمصر.

تجدر الإشارة إلى أن المادة التي تم استخدامها في الفيديو المتداول ليست ألواناً كما أُشيع، ولكنها مواد يتم استخدامها بالفعل في أعمال تنظيف الأسطح الحجرية الأثرية وغير ضارة بالأثر.