شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع إلى 3485 جنيها بدعم الصعود العالمى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بحوالي 15 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3485 جنيها مقابل 3470 جنيها مستهل التعاملات وذلك بسبب تطورات سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب فى مصر: عيار 24 يسجل 3983 جنيها. عيار 21 يسجل 3485 جنيها. عيار 18 يسجل 2987 جنيها. الجنيه الذهب 27880 جنيها.سوق الذهب العالمى

عاد الذهب العالمي من جديد إلى الارتفاع وتسجيل مستوى تاريخي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد استراحة يوم أمس تراجع خلالها السعر بشكل محدود بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ليعود إلى تسجيل مستويات قياسية من جديدة وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي وحديث رئيس البنك هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 2521 دولار للأونصة ليتداول الذهب وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2519 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2503 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% حتى الآن منذ بداية 2024 بفضل التفاؤل بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بالإضافة إلى عمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

وتعد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية من قبل البنك الفيدرالي إيجابية بشكل كبير على أسعار الذهب، كونها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذى لا يقدم عائد لحائزيه.

على الرغم من غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة منذ بداية الأسبوع، إلا أن الدولار الأمريكي انخفض اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ بداية شهر يناير 2024 وبذلك يكون الدولار قد خسر تقريباً جميع المكاسب التي سجلها هذا العام.