شكرا لقرائتكم خبر عن 77.17 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 20-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء شهدت انخفاضا بعدما وافقت إسرائيل على مقترح يهدف إلى حل الخلافات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 77.17 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.75 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 79.76 دولار للبرميل.