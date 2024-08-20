شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحيرة تطلق سيارات متنقلة لخدمة العملاء لتعزيز التحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتحديث وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل كافة المناطق، مع التركيز على الاستجابة السريعة لشكاوى واستفسارات المواطنين، بما يعزز ثقتهم في منظومة المياه والصرف الصحي.

وفي ذات السياق أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة سيارات مركز خدمة العملاء المتنقلة بعدة مناطق بالمحافظة تحت شعار "الميه في خدمتك"، بهدف تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف مناطق محافظة البحيرة، تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة.



وأوضح رئيس مياه البحيرة انه تم إطلاق هذه السيارات المتنقلة لتغطية المناطق التي لا تتوفر بها مراكز خدمة العملاء، مع التركيز على تقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل الخدمات المقدمة التعاقد على إدخال العدادات، شحن الكروت مسبقة الدفع، سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير، تقديم الشكاوى، وتنفيذ أعمال تطهير خزانات المياه.

كما تضمنت الحملة التوعوية وتنظيم ندوات وبرامج تعليمية وترفيهية للأطفال لنشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال مشاركة متطوعين من كليات التربية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الحملة أنشطة تفاعلية متنوعة بهدف تعزيز الوعي لدى جميع الفئات العمرية في المجتمع بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، كما تم تنفيذ ندوات تعليمية لتعليم المواطنين مبادئ السباكة الأساسية، مما يساعد في تقليل الأعطال وتسرب المياه.



في إطار هذه الجهود، تم إجراء استطلاعات لرصد آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة ومدى رضاهم عنها. كما تم تسجيل وحصر الشكاوى لمعرفة مدى تأثير الحملة في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات العملاء.



وأكد نشأت أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تعزيز التواصل المستمر مع المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، وتوعيتهم بالخدمات التي تقدمها الشركة. كما شدد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين جودة الحياة في المحافظة.



كما أشار رئيس الشركة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة الشركة لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات كافة العملاء، بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة من خدمات مراكز العملاء التقليدية.



وشدد على أهمية التوعية المستمرة للمواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، ليس فقط من خلال الحملات التوعوية، بل أيضاً من خلال الأنشطة المجتمعية التي تعزز دور المواطنين في الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للجميع.



ودعا رئيس الشركة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر السيارات المتنقلة، والتواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن 125 لأي استفسارات أو شكاوى. كما أعرب عن شكره لكل من ساهم في نجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل جهودها في تحسين وتطوير خدماتها لضمان رضا العملاء وتحقيق الاستدامة البيئية.