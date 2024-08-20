شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة مدفوع بمشتريات أجنبية ورأس المال يربح 34 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 29915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 36470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9803 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2872 نقطة.