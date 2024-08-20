شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة، 0.7% ، عند 12103 نقطة وبتداولات بلغت 8.747 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 349.494 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.267 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 127 شركة ارتفعت أسهم 127 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 89، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، والزامل للصناعة، وبروج للتأمين، وأبو معطي، وساسكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وأيان، وعطاء، وجمجوم فارما، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 25990 نقطة، وبتداولات بلغت 63.668 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.427 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.652 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 36 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 38، من بين 94 شركة مدرجة في السوق الموازية.