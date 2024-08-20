شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «التطويرية الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 30 أكتوبر 2024م ولمدة ثلاث سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية الدورة 2024-10-30، فيما سيكون تاريخ نهاية الدورة 2027-10-29.
وأضافت أن تاريخ فتح باب الترشح 1446-02-17 الموافق 2024-08-21، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-03-17 الموافق 2024-09-20، لانتخاب 6 أعضاء.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة.
يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، كما يجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1) تقديم خطاب موقع موجه إلى لجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة.
2) تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
3) تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة متضمن كامل البيانات المطلوبة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.cma.org.sa أو من النموذج. .
4) يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (ان وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
5) يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ستراعي استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية حسب السياسات المتبعة والأنظمة ذات العلاقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية الدورة 2024-10-30، فيما سيكون تاريخ نهاية الدورة 2027-10-29.
وأضافت أن تاريخ فتح باب الترشح 1446-02-17 الموافق 2024-08-21، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-03-17 الموافق 2024-09-20، لانتخاب 6 أعضاء.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة.
يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، كما يجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1) تقديم خطاب موقع موجه إلى لجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة.
2) تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
3) تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة متضمن كامل البيانات المطلوبة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.cma.org.sa أو من النموذج. .
4) يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (ان وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
5) يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ستراعي استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية حسب السياسات المتبعة والأنظمة ذات العلاقة.