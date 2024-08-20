شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» تتحول للخسارة في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وجاء ذلك نظرا لزيادة الانفاق على تنفيذ المشاريع خلال النصف الأول من العام لتمكين زيادة طاقة وسرعة التنفيذ إضافة إلى بناء قدرات تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمنتجات التي تطور داخليا في الشركة. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة نسيج للتقنية إلى الخسارة في النصف الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة قدرها 974.5 ألف ريال، مقابل أرباح بقيمة 2.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود انخفاض صافي الربح وتحقيق خسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي.وجاء ذلك نظرا لزيادة الانفاق على تنفيذ المشاريع خلال النصف الأول من العام لتمكين زيادة طاقة وسرعة التنفيذ إضافة إلى بناء قدرات تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمنتجات التي تطور داخليا في الشركة.