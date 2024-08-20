الاقتصاد

«نسيج للتقنية» تتحول للخسارة في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة نسيج للتقنية إلى الخسارة في النصف الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة قدرها 974.5 ألف ريال، مقابل أرباح بقيمة 2.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود انخفاض صافي الربح وتحقيق خسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي.
وجاء ذلك نظرا لزيادة الانفاق على تنفيذ المشاريع خلال النصف الأول من العام لتمكين زيادة طاقة وسرعة التنفيذ إضافة إلى بناء قدرات تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمنتجات التي تطور داخليا في الشركة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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