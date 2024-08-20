شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع وزارة التعليم بـ44.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نسيج للتقنية عقدا مع وزارة التعليم، اليوم، بقيمة تقدر بنحو 44.530 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن اشتراك المكتبة الرقمية السعودية بمصادر المعلومات الرقمية.
وأضافت أن العقد يشمل: اشتراك في قواعد البيانات التي توفر الوصول إلى العديد من أشكال مصادر المعرفة الرقمية مثل المجلات والكتب والرسائل العلمية والصحف الدولية الرقمية من مختلف دور النشر والجمعيات العلمية في مختلف المجالات.
وأفادت بأن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً إيجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2024, 2026,2025, و2027.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن اشتراك المكتبة الرقمية السعودية بمصادر المعلومات الرقمية.
وأضافت أن العقد يشمل: اشتراك في قواعد البيانات التي توفر الوصول إلى العديد من أشكال مصادر المعرفة الرقمية مثل المجلات والكتب والرسائل العلمية والصحف الدولية الرقمية من مختلف دور النشر والجمعيات العلمية في مختلف المجالات.
وأفادت بأن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً إيجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2024, 2026,2025, و2027.