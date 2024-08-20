الاقتصاد

أرباح «حديد وطني» تقفز 176.6% إلى 3.4 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة وطني للحديد والصلب بنسبة 176.6% في النصف الأول من 2024، إلى 3.4 مليون ريال، مقابل 1.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات الفترة الحالية مقارنة مع تكلفة المبيعات لنفس الفترة من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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