شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «حديد وطني» تقفز 176.6% إلى 3.4 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة وطني للحديد والصلب بنسبة 176.6% في النصف الأول من 2024، إلى 3.4 مليون ريال، مقابل 1.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات الفترة الحالية مقارنة مع تكلفة المبيعات لنفس الفترة من العام السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى.