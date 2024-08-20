شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «حديد وطني» تقفز 176.6% إلى 3.4 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة وطني للحديد والصلب بنسبة 176.6% في النصف الأول من 2024، إلى 3.4 مليون ريال، مقابل 1.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات الفترة الحالية مقارنة مع تكلفة المبيعات لنفس الفترة من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات الفترة الحالية مقارنة مع تكلفة المبيعات لنفس الفترة من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى.