شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مصانع الدلتا للأسمدة يساهم فى زيادة الصادرات وتغطية احتياجات الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

‏تركز الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا تحديدا مصنعي الأمونيا واليوريا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالتطوير وجدول تطوير المصنعين؛ مما يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات إلى الخارج وفي توفير حصة كبيرة لوزارة الزراعة خاصة أن وزارة الزراعة تحصل على نحو 50% من إنتاج شركات الأسمدة فى مصر للسوق المحلي و تسمح بتصدير النسبة الباقية.

وبحسب خطط الشركة القابضة برئاسة عماد الدين مصطفي العضو المنتدب التنفيذى، من المنتظر دخول شركات ابو قير وموبكو والقابضة للبتروكيماويات فى مشروع تطوير مصنع الدلتا للاسمدة،خاصة مصنعي الأمونيا واليوريا بعد الانتهاء من الدراسات وعرض مقترح الشراكة عليهم، فى ظل انفتاح القابضة الكيماوية على دخول شريك استراتيجى.

‬ وتعد شركة الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، واحدة من أهم شركات صناعة الأسمدة في مصر، حيث تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية فى السويس والتي تأسست عام 1946.

وتنفذ شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا فى الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقعًا في جميع أنحاء العالم عملية التطوير.

وتشمل عملية التطوير إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثاني أكسيد الكربون.