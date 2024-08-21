شكرا لقرائتكم خبر عن راضى عبد العزيز: العلمين الجديدة نواة جذب الاستثمار الأجنبى للساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد المهندس راضي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم سابقا أن مدينة العلمين الجديدة هي نواة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للساحل الشمالي الغربي في مصر، لافتا إلى أن تأسيس مدينة العلمين كان سببا رئيسيا فى صفقة راس الحكمة وفى غيرها من المشروعات الكبيرة التي تقوم بتطويرها كبرى الشركات العقارية المصرية والعربية‬.

‏أضاف راضي عبد العزيز، أن المنطقة باتت محط اهتمام عربي وعالمى، غير مسبوق، ولا سيما فى ظل الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتمتع بها خاصة الشواطئ المميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن المنطقة ستشهد موجة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مجالات كبيرة لفتح العمل للشركات المصرية.



أشار أن شركات المقاولات من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من طرق ومحاور ومياة وخطوط صرف صحي وشبكات ومحطات مياة ومطارات ومؤسسات وبنية أساسية ومرافق متنوعة، ستساهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى بشكل كبير.

‏أشاد عبد العزيز بما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحويل مدينة العلمين لقبلة للاستثمار العالمى وفيها مقر لرئاسة الجمهورية ومقر لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتالى هى لا تقل أهمية عن العاصمة الإدارية الجديدة وتحولت المنطقة بالفعل من منطقة حقول الغام منذ الحرب العالمية، إلى واحدة من أهم المناطق السياحية فى العالم.