شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الصناعات: الشركات العقارية والسياحية الأكثر استفادة من تنمية الساحل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، مما انعكس بشكل كبير في انتعاش مبيعات الشركات العقارية حتى أصبحت منافس قوى للتطوير العقارى فى مناطق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

أضافت "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مخطط تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الأربعين عامًا المقبلة، كما ستولد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمخطط عدد كبير من فرص العمل حتى عام 2052، ومن المستهدف أن تجتذب نحو 7 ملايين نسمة وتوفر ما يقرب من 2 مليون فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضحت أن جود شبكة طرق يعد من أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي، حيث تمثل شرايين التنمية، كما أن المشروع القومي لتنمية الساحل الشمالي الغربي يعد من أهم الآليات التنفيذية الجديدة للتصدي لندرة المياه والطاقة وإحداث تنمية سياحية حقيقية ونمو سياحي واستثماري مستدام.

ولفتت عبير عصام، إلى أن مدينة العلمين الجديدة وما يقام بها من فعاليات ومهرجانات أحد أهم أقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي خاصة في مجال الترويج السياحي والتنمية السياحية بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح.

واقترحت الدكتورة عبير عصام، قيام الدولة بالتوسع في انشاء المدارس والجامعات للتسريع من عملية التنمية إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، لاستغلال مواردها المختلفة ومنها صناعات مواد البناء، والأنشطة الزراعية والأغذية المرتبطة بالمجال السياحي.