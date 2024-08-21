شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقارى تمنح 5331 عميلًا حوالى 11.7 مليار جنيه خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 5331 عقدًا بقيمة 11.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 مقابل 2345 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 127.3% في عدد العقود، 172.5% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 مقارنة مع 453.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 383.8%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، في تقريرها الشهري لشهر مايو، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 28.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة بمبلغ 19.7 مليار جنيه في يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة، أن شركات التمويل العقاري وقعت 43 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 20.6 مليون جنيه، و97 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 23.5 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 5191 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 11.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 مقارنة مع 2338 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 745 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 بقيمة 49.3 مليار جنيه مقابل 999 عقدًا بقيمة 51.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 25.4% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 4.4% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 24.5 مليار جنيه لعدد 653 شركة محيلة في نهاية يونيو عام 2024 مقابل 17 مليار جنيه لعدد 563 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 43.7% في حجم الأرصدة، و16% في عدد الشركات.