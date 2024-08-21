شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تجهيز مكان بالدور الأرضى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى لاستقبال طلبات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أو من ينوب عنهم، كما تم تجهيز قاعة لعرض مشروعات وإنجازات الوزارة، وتم تحديد فريق عمل من إدارة الاتصال السياسى لتقلى طلبات السادة النواب، تحت إشراف المهندس أحمد على، المسئول عن إدارة الاتصال السياسي للوزارة.

وفى بداية اللقاء، اكد أحد نواب مركز ههيا وأبو كبير أنه جاء اليوم خصيصا من أجل تقديم الشكر لوزير الإسكان على جهوده فى حل مشكلة ممتدة منذ سنوات والتي طرحها النائب فى اللقاء السابق قبل أسبوعين، حيث أرسل الوزير أحد ممثلى الوزارة بشكل خاص للعمل على حل تلك المشكلة، وبالفعل تم حلها فى نفس اليوم.

كما تم خلال اللقاء عرض كل نائب للطلبات الخاصة بمشاكل دائرته، حيث وجه الوزير مسئولى الجهات التنفيذية بالوزارة كل فيما يخصه بالوقوف على حلها والتعامل معها، والمتابعة المستمرة لإجراءات الحل.

وفي ختام اللقاء تقدم الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.