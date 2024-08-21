شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة كفر الشيخ، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وكان فى استقباله اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، ويرافق الوزير فى زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو المكتب الفنى للوزير، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والشركة القابضة للمياه والصرف، والجهاز التنظيمى، وشركة المياه والصرف بمحافظة كفر الشيخ.