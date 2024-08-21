الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:29 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 29967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 36521 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12968 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 9859 نقطة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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