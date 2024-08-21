شكرا لقرائتكم خبر عن «صادرات»: قبول استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين عضو منتدب والان نبدء بالتفاصيل

إعادة تشكيل لجنة المراجعة بحسب بيان الشركة على تداول السعودية وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة حتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 16-06-2025م الموافق 20-12-1446.

وكان أعضاء اللجنة قبل قرار إعادة التشكيل: سلمان السحيباني، رئيسا للجنة، وبعضوية كل من محمد الصالح، و غسان الحيدري.

وأصبح أعضاء اللجنة بعد قرار إعادة التشكيل: سلمان السحيباني رئيسا، وعضوية كل من محمد الصالح، وعبدالله المطيري.

ووفقا للشركة فإن المطيري حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير من جامعة كيرتن باستراليا تخصص المحاسبة، ويملك خبرة أكثر من 20 عاما في مجال المراجعة والاستشارات الضريبية والزكوية، وحاصل على العديد من الشهادات والتراخيص المهنية. تعيين عضو منتدب ووافق مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة غسان الحيدري عضوا منتدبا للشركة وتعديل صفة العضوية لتكون (عضوا تنفيذيا) اعتبارا من تاريخ 01-09-2024م.

والحيدري حاصل على شهادة الماجستير تخصص إدارة مالية من جامعة كولورادو ولديه خبرة عملية أكثر من 15 سنة ، ويشغل عضوية مجلس الإدارة منذ 16/06/2022 كما شغل عضوية لجنة المراجعة من 20/07/2022 وحتى 31/08/2024 استقالة عضو وأعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) استقالة الدكتور سليمان بن حمد الجديعي - عضو مجلس الإدارة من عضوية مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) على أن تسري الاستقالة اعتبار من 1/9/2024م الموافق 28/02/1446 ويعود سبب الاستقالة لظروفه العملية القادمة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) موافقة مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/02/1446هـ الموافق 19/08/2024م بقبول رغبة الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان بن حمد الجديعي على عدم تجديد عقده بناء على طلبه.بحسب بيان الشركة على تداول السعودية وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة حتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 16-06-2025م الموافق 20-12-1446.وكان أعضاء اللجنة قبل قرار إعادة التشكيل: سلمان السحيباني، رئيسا للجنة، وبعضوية كل من محمد الصالح، و غسان الحيدري.وأصبح أعضاء اللجنة بعد قرار إعادة التشكيل: سلمان السحيباني رئيسا، وعضوية كل من محمد الصالح، وعبدالله المطيري.ووفقا للشركة فإن المطيري حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير من جامعة كيرتن باستراليا تخصص المحاسبة، ويملك خبرة أكثر من 20 عاما في مجال المراجعة والاستشارات الضريبية والزكوية، وحاصل على العديد من الشهادات والتراخيص المهنية.ووافق مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة غسان الحيدري عضوا منتدبا للشركة وتعديل صفة العضوية لتكون (عضوا تنفيذيا) اعتبارا من تاريخ 01-09-2024م.والحيدري حاصل على شهادة الماجستير تخصص إدارة مالية من جامعة كولورادو ولديه خبرة عملية أكثر من 15 سنة ، ويشغل عضوية مجلس الإدارة منذ 16/06/2022 كما شغل عضوية لجنة المراجعة من 20/07/2022 وحتى 31/08/2024وأعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) استقالة الدكتور سليمان بن حمد الجديعي - عضو مجلس الإدارة من عضوية مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) على أن تسري الاستقالة اعتبار من 1/9/2024م الموافق 28/02/1446 ويعود سبب الاستقالة لظروفه العملية القادمة.