شكرا لقرائتكم خبر عن قتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «سمو العقارية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سمو العقارية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 24 ديسمبر 2024م وتنتهي في 23 ديسمبر 2028م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية سيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساسي وسياسة ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة.
ويجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1.استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
2.تقديم خطاب موقع موجه إلى إدارة الشركة يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة.
3.تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية والانجليزية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
4.تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة متضمن كامل البيانات المطلوبة.
5.يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
6.يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة المرفقة، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير لعضوية المجلس.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية سيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساسي وسياسة ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة.
ويجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1.استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
2.تقديم خطاب موقع موجه إلى إدارة الشركة يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة.
3.تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية والانجليزية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
4.تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة متضمن كامل البيانات المطلوبة.
5.يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
6.يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة المرفقة، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير لعضوية المجلس.