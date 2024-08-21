شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 266.38 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 304.42 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 349.06 ريال

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 266.38 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 228.32 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية 177.58 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم إلى 152.21 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9468 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 2131 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 304.423 ألف ريال.