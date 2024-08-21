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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقرار داخل البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، عند آخر مستويات العملة الخضراء.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.81 جنيه للشراء، و48.94 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، عند 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم، 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، عند 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، اليوم، 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.81 جنيه للشراء، و48.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليومبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصريوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، اليوم، 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيهواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، عند 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم، 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصريوبلغ سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، عند 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، اليوم، 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.