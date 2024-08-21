شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقرار داخل البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، عند آخر مستويات العملة الخضراء.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.81 جنيه للشراء، و48.94 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للشراء.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، عند 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، اليوم، 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، عند 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم، 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، عند 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، اليوم، 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.