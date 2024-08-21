شكرا لقرائتكم خبر عن 25 دولة تستقبل منتجات مصانع نجران.. و145 مليارا قيمة الثروة التعدينية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.