الاقتصاد

البنك المركزى يوجه البنوك بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلى في المدن

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القاهرة - سامية سيد - وجه البنك المركزي المصري بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي داخل المدن لتكون اعتبارا من أول ضوء وحتى الساعة العاشرة مساء.

وذكر البنك المركزي - في خطاب للبنوك اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في ضوء التعليمات الخاصة بالقواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل جمهورية مصر العربية الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 2 مايو الماضي، والمتضمنة توقيتات عمليات التغذية بالنقدية لماكينات الصراف الآلي من خلال شركات نقل الأموال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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