شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يوجه البنوك بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلى في المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البنك المركزي المصري بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي داخل المدن لتكون اعتبارا من أول ضوء وحتى الساعة العاشرة مساء.

وذكر البنك المركزي - في خطاب للبنوك اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في ضوء التعليمات الخاصة بالقواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل جمهورية مصر العربية الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 2 مايو الماضي، والمتضمنة توقيتات عمليات التغذية بالنقدية لماكينات الصراف الآلي من خلال شركات نقل الأموال.