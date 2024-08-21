شكرا لقرائتكم خبر عن هل الوقت الحالي ملائم لشراء الذهب في مصر؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر الخليج 365 تغطية حية حول تطورات سعر الذهب في مصر ومستقبل سعر الذهب في الأسواق والوقت الملائم لشراء الذهب في مصر، وشملت التغطية التي قدمها الزميل إسلام السعيد تفاصيل تطورات سوق الذهب العالمي والمحلي.

شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب خلال اليومين الماضيين بين مستويات 3490 - 3470 جنيه للجرام واليوم يستمر في التحركات العرضية بالقرب من المستوى المستهدف الرئيسي حالياً عند 3500 جنيه للجرام، في انتظار حافز مناسب للخروج من هذه المنطقة.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2531 دولار للأونصة، ولكنه تراجع وأغلق تحت منطقة المستوى 2520 – 2525 دولار للأونصة التي تمثل خط مقاومة صاعد طويل الأجل، وهو الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع اليوم.

في حال وسع الذهب من تراجع وكسر المستوى 2500 دولار للأونصة سيزيد من وتيرة الهبوط مستهدفاً المستوى 2425 دولار للأونصة مروراً بعدد من مستويات الدعم.