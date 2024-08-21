شكرا لقرائتكم خبر عن متأثرة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 18-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء واصلت انخفاضها متأثرة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط عقب جولة وزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ضف الطلب الصيني على الوقود.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 77.17دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي73.12دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 78.79دولار للبرميل.



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