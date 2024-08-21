شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يتابعان سير العمل بمحطة معالجة صرف صحى مركز فوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب تفقدهما محطة مياه دسوق، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى بمركز فوه، وتفقد تنفيذ توسعات المحطة التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والجهات التنفيذية لمرافق المياه والصرف التابعة للوزارة.



وتجول الوزير والمحافظ بمختلف مكونات المحطة، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على إدارة المحطة حول المراحل المتعددة لمعالجة مياه الصرف الصحى، والتقنيات المستخدمة فى أعمال المعالجة بالمحطة، كما استمعا لشرح من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حول الموقف التنفيذى لأعمال التوسعات، حيث وجه الوزير بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للمنشآت والمهام الكهروميكانيكية، والاهتمام بالمظهر العام وأعمال تنسيق الموقع بالمحطة.



وأكد وزير الإسكان، حرصه على المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، لدفع معدلات التنفيذ، وإنهاء المشروعات والاستفادة منها، وكذا موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، للوقوف على الحالة التشغيلية، ومستوى الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بكل الخدمات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.