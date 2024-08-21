شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 127 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة، 0.7% عند 12187 نقطة، وبتداولات بلغت 8.906 مليار ريال.وبحسب يبانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 404.017 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.256 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 127 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 97، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، وشمس، وزجاج، وسابتكو، وتالكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وأبو معطي، والوطنية، وأليانز إس إف، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 25960 نقطة، وبتداولات بلغت 36.711 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.206 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.9 مليار ريال.وارتفعت أسهم 38 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 94 شركة مدرجة في السوق الموازية.