شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 15جنيها وعيار 21 بـ3470 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء في التعاملات المسائية هبوط بحوالي 15 جنيهًا لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3470 مقابل 3485 جنيهًا كسعر افتتاح السوق.

سعر الذهب في مصر:عيار 24 يسجل 3966 جنيها.عيار 21 يسجل 3470 جنيها.عيار 18 يسجل 2974 جنيها.عيار 14 يسجل 2313 جنيها.الجنيه الذهب 27760 جنيها.

شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب خلال اليومين الماضيين بين مستويات 3490 - 3470 جنيه للجرام واليوم يستمر في التحركات العرضية بالقرب من المستوى المستهدف الرئيسي حالياً عند 3500 جنيه للجرام، في انتظار حافز مناسب للخروج من هذه المنطقة.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2531 دولار للأونصة، ولكنه تراجع وأغلق تحت منطقة المستوى 2520 – 2525 دولار للأونصة التي تمثل خط مقاومة صاعد طويل الأجل، وهو الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع اليوم.

في حال وسع الذهب من تراجع وكسر المستوى 2500 دولار للأونصة سيزيد من وتيرة الهبوط مستهدفاً المستوى 2425 دولار للأونصة مروراً بعدد من مستويات الدعم.