شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: توجيهات بسرعة إنجاز مشروعات "حياة كريمة" لتوفير الخدمات لـ60 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، جولتهما التفقدية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بتفقد محطة تنقية مياه مطوبس الشمالية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والجهات التنفيذية لمرافق المياه والصرف التابعة للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً، حيث تؤكد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على سرعة إنجاز مشروعات المبادرة نظراً لأهميتها فى تطوير الريف المصرى، وتوفير الخدمات وتحقيق الحياة الكريمة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ، لشرح تفصيلى من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حول موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمراكز (مطوبس - كفر الشيخ - دسوق - الحامول - سيدى سالم).