شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 8 شركات 40 ألف جنيه لعدم إرسالها القوائم المالية للربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على 8 شركات قدره 40 ألف جنيه وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وجينيال تورز، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وجولدن بيراميدز بلازا، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية.

وغرمت اللجنة، هذه الشركات لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفي ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة إضافية 15 يوم لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024.

وغرمت لجنة القيد بالبورصة، شركة أسمنت سيناء 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح الشركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهم: النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وبي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وجينيال تورز، وجى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومصر بنى سويف للأسمنت، والأهرام للطباعة والتغليف، وانتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وجدوى للتنمية الصناعية، والقلعة للاستثمارات المالية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وشركة مستشفى كليوباترا، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية، وجولدن بيراميدز بلازا، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، وبالم هيلز للتعمير، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، وآسيك للتعدين "أسكوم"، وحديد عز، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.