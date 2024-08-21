شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى: حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند تضاعف 5 مرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى المصرى على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والهند خلال كلمته التى ألقاها أمام الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأعمال الهندى - الأفريقى، الذي نظمه اتحاد الصناعة الهندى.

وأشار رئيس التمثيل التجارى إلى أن مؤتمر الأعمال الهندى - الأفريقي، الذي انطلق لأول مرة في عام 2005، قد لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات متعددة الأبعاد بين الهند والدول الأفريقية، مشيداً بدوره كمنصة أساسية لزيادة التفاعل، وتحديد مجالات التعاون الجديدة، واستكشاف الفرص المتبادلة.

كما أكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند وأفريقيا شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الهند وأفريقيا من 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2002 إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2023. وتعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لأفريقيا، فيما تعتبر مصر سادس أكبر شريك تجاري للهند، وفي هذا السياق، أوضح رئيس التمثيل التجارى أن حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند تضاعف خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث بلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، وحوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023.

وأشار إلى أن الهند تعتبر أيضاً من أكبر المستثمرين في القارة الأفريقية، حيث بلغت الاستثمارات الهندية التراكمية في أفريقيا 74 مليار دولار، وكانت مصر أكبر دولة أفريقية مستقبلة للاستثمارات الهندية في عام 2022، مع ستة مشروعات بقيمة 21 مليار دولار.

كما أكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله على استعداد مصر لتعزيز التعاون الثلاثي بين الهند وأفريقيا، معتبراً أن مصر هي البوابة المثالية للهند للوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك إدخال "الرخصة الذهبية" لتبسيط عملية تأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة لجذب المستثمرين الأجانب.



وخلال كلمته، أشار رئيس التمثيل التجارى إلى قصص النجاح التي حققتها الشركات الهندية في مصر، مشيداً بالتعاون بين الجانبين في مجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي شهد توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، مشيراً إلى وجود إمكانات وفرص ضخمة لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية خاصة فى مجالات الصناعة الدوائية والطبية، مكونات السيارات، قطاع الجلود، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، المنسوجات والملابس الجاهزة، مدفوعة بالإمكانات الهائلة للتعاون بين الهند وأفريقيا، مؤكداً أن موقع مصر الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وبيئة الأعمال المواتية، تقدم فرصة مميزة للشركات الهندية الراغبة في توسيع حضورها في القارة الأفريقية.