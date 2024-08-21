شكرا لقرائتكم خبر عن السويدى وكبار رجال الصناعة يؤكدون أهمية دور مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أنه من أهم ما يميز المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" هو وجود جيل جديد يعمل علي تطوير المنظومة الصناعية وجميعهم كفاءات وطنية ولديهم حماس كبير للنهوض بالصناعة المصرية .

شاركة الرأي محمد العربي رئيس مجلس ادارة مجموعة العربي، قائلا ان المبادرة الوطنية ابدأ قامت بشباب لديهم حماس كبير وجميعهم قريبين من بعض وخريجي البرنامج الرائاسي ولديهم خبرة ووعي كبير وايمان بالنهوض بالصناعة المصرية وتطويرها بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة ".

وقال الدكتور محمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة (صحة) الطبية في فيديو خاص نشر علي الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية "ابدأ"، إن مشروع مدينة الخامات الدوائية يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتابع نستورد مواد خام الصناعات الدوائية بقيمة مليار ونصف دولار سنويًا، والمفترض مع زيادة الاسعار عالميًا أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار سنوياً ومن هنا جاءت فكرة المدينة الدوائية والتي ستعمل على توفير 300 مادة خام دوائية.

وأضاف أنه "حين أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة "ابدأ"، قمنا بإنشاء تحالف يتكون من مجموعة من الشركات المصرية لديها خبرة في مجال صناعة الدواء، وتم التواصل مع مبادرة "ابدأ"، حيث قامت بتسهيل تطوير وإستلام الأرض المخصصة من الجهات الحكومية

وأشار إلى أنه تم تأسيس 3 شركات لصناعة الخامات الدوائية، وهى شركة "فارما" لصناعة الخامات الدوائية من مصادر كيمائية مخلقة، وشركة " هيربا " لصناعة الخلاصات من النباتات الطبية، وشركة "سيترو" ايجيبت لصناعة المواد الكيمائية، أن هذا المشروع يعمل به نحو 2000 عامل مبدئيا .

وأوضح أن المدينة جاري العمل عليها خلال العام الجاري 2024 بشكل أوسع، وسيكون لها دورًا كبيرًا في تعميق الصناعات الدوائية كمكون محلي بما يقلل فاتورة استيراد المواد الخام بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية.

ومع انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون هناك انطلاقة أكبر لتطوير منظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمستشفيات القائمة في المراكز بالمحافظات والريف المصري، وسيتم تقديم خدمة صحية أفضل علي أعلى مستوى من الرعاية الصحية لأكثر من 58 مليون مواطن يقطنون في الريف وذلك طبقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وكشف رئيس مجلس ادارة مدينة الخامات الدوائية انه من خلال الشراكة مع مبادرة " ابدأ" تعاقدنا مع بيوت خبرة عالمية لانشاء المشروع ونقل تكنولوجيا صناعة الخامات الدوائية فى مصر.

وأضاف الدكتور شريف الجبلي رئيس مجموعة (بولي سيرڤ) للأسمدة والكيماويات ، ان الشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بالفعل سهلت الاجراءات سواء بتخصيص الاراضى أو إصدار الموافقات, بينما يبقى المستثمر الشريك بما له من خبرة مسؤولاً عن الإدارة الفنية للمشروع ، موضحا أن مبادرة " ابدأ " الوطنية تعطى دفعة قوية لزيادة التنمية الصناعية فى مصر

وأضاف المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة شركة الويلر فريد للطلمبات بالشراكة مع مبادرة "ابدأ" الوطنية قائلا ابتدينا تطوير الصناعة ونقوم حاليا بتطوير المنتجات واضافة منتجات جديدة، ونصيحتي للشباب لازم يكون صبور ويتعلم ويشتغل بقوة فى مجال الصناعة.



