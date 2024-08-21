شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على تروفال لصناعة أواني الطهي بقيمة 81.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة تروفال لصناعة أواني الطهي، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 8.1 مليون سهم بقيمة 81.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة ماستر الزنوكي لصناعة الأواني المنزلية بحجم تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة الفيروز بلازا للاستثمارات السياحية والفندقية بحجم تداول 38.3 ألف سهم بقيمة 38.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 15.3 مليون سهم بقيمة أكثر 204.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 87 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.066 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 125.5 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.01%، والعرب على 6.59%، واستحوذت المؤسسات على 27.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 52 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالي.

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 29914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 36422 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12939 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9828 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7383 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة.