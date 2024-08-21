شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن تعاون ابدأ وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز للطلاب ببدر والان مع تفاصيل الخبر

دشنت المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" مؤخرا، يوم تعريفى لأولياء أمور طلاب مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر، والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وإليكم 6 معلومات عن هذا التعاون وهى كالآتى:

أولا: كشف هذا التعاون عن تفاصيل عن المدرسة وما تتضمنه من مواد دراسية ومميزات سيحصل عليها الطلاب المتقدمين والمسارات المتاحة بعد التخرج لتشمل مدرسة " ابدأ " الوطنية للعلوم التقنية ببدر، تخصصان.

ثانيا: تم تصميم التخصصان لمساعدة الطلاب والمتدربين على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لاستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعى المتطورة فى مجالات تحليل البيانات والتحكم الصناعى.

ثالثا: المسار الأول هو الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات، حيث يقوم الطالب بدراسة المقررات المتعلقة بتصور البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعى، والتعلم الآلى لتحليل البيانات، وممارسات هندسة البرمجيات، وتقنيات معالجة البيانات، وإدارة البيانات وأساسيات والأمن السيبرانى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ثالثا: المسار الثانى هو الذكاء الاصطناعي فى الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، حيث يقوم الطلاب بدراسة كل ما يتعلق بالبرمجة بشكل عام، والبرمجة النصية للأتمتة ونظم التحكم، والتحكم فى المحركات وأنظمة الحركة فى الأتمتة الصناعية، والروبوتات الصناعية، وتكامل PLC والشبكة الصناعية، و بروتوكولات الاتصالات.

رابعا: سيدرس الطلاب مواد أخرى عن التحول الرقمى واللغة الإنجليزية المتقدمة واللغة الألمانية، بالإضافة إلى المواد الثقافية و مقررات خاصة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر وريادة الأعمال وغيرها من المهارات الشخصية التى تؤهل الخريج لسوق العمل داخل وخارج مصر.

خامسا: سيتاح لخريجى المدرسة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية، والجامعات الحكومية بعد إجراء معادلة.

سادسا: إمكانية الإلتحاق بسوق العمل مباشرة والعمل بمجموعة متنوعة من المجالات، بما فى ذلك الصناعة والتمويل والتعليم والصحة، لمعالجة البيانات للمهندسين وغيرها من الوظائف الفنية المتخصصة.