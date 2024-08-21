أخبار البورصة اليوم الأربعاء 21-8-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 21-8-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.066 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أسمنت سيناء، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعربية للأسمنت، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.066 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 125.5 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.01%، والعرب على 6.59%، واستحوذت المؤسسات على 27.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 52 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالي.

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 29914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 36422 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12939 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9828 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7383 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 100 ألف سهم، 406 أسهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 225 ألف سهم، 11.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 147 ألف سهم، 10.4 مليون سهم، على التوالي.

فما باع مجلس إدارة شركتا أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 6.2 مليون سهم، 260 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، واودن للاستثمارات المالية عدد 450 ألف سهم، 189 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 131.6 ألف سهم، 20 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 4.7 مليون سهم.

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، بيع المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار عدد 2.1 مليون سهم بسعر 13.3699 جنيه بقيمة إجمالية 28.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 15.3004% إلى 11.0223%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

باندا

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 899.6 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 103.3 مليون جنيه مقارنة مع 50.6 مليون جنيه.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على تلقي عروض التأهيل المسبق للمشاركة بعائد من الإيرادات وحد أدنى مضمون أو الإيجار لكل من مدينة غرناطة، والمرحلة الثالثة والأخيرة من حديقة الميريلاند.