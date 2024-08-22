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شكرا لقرائتكم خبر عن 7.3 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية للسعودية خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية للسعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 7.3% في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2023م.
وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 0.5% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته %30.9% في نفس الفترة.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 9.3%.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.4% في شهر يونيو 2023م إلى 75.4 % في شهر يونيو 2024م.
وبالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2024م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.4% بينما قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) انخفضت بنسبة 26.4 %.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 22.5% بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضا بنسبة 1.9% بالمقارنة مع مايو 2024م.
وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر يونيو 2024م إذ بلغت 37.4% مقابل 33.1% في شهر يونيو 2023م.
وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ 7.3 % والانخفاض في الواردات والذي بلغ 5.1% خلال هذه الفترة.
وتعد منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 27.7 %، من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت عن شهر يونيو 2023م بنسبة 3.8%.
وجاء في المرتبة الثانية "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 25.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 2.8% عن شهر يونيو 2023م.
في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 24.7% من إجمالي الواردات، وارتفعت بنسبة 16.9% عن شهر يونيو 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 11.0% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 25.9% عن شهر يونيو 2023م.
وجاء خلف الصين اليابان (10.5% من إجمالي الصادرات السلعية) ثم كوريا الجنوبية (9.4% من إجمالي الصادرات السلعية).
وكانت كل من الهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ومملكة البحرين وتايوان ومالطا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات المملكة السلعية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 67.7% من إجمالي الصادرات السلعية.
وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 20.9% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.7 % من إجمالي الواردات ثم الإمارات بنسبة 7.0% من إجمالي الواردات.
وكانت كل من الهند، ومصر، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها.
وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.6% من إجمالي الواردات.
تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي ميناء جدة الإسلامي بنسبة 19.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.3 %، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 9.0 %، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.1 %.
وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.1% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 1.4 %، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 39.1% في نفس الفترة.
وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 0.2% عن الربع المماثل من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الثاني 2024م إلى 75.0% مقارنة بنسبة 77.4% في الربع نفسه من العام الماضي.
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في الربع الثاني 2024م بنسبة 3.0 %، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 6.0% عن نفس الربع من العام السابق.
وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2024م فقد استقرت قيمة الصادرات السلعية، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 4.3%.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6 %، بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعا بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م.
وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في الربع الثاني 2024م وبلغت 37.6% مقابل 35.1% في الربع المماثل من 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة %3.0% مقابل الارتفاع في الصادرات غير البترولية والذي بلغ 10.5% خلال هذه الفترة.
وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 25.6 %، من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن الربع الثاني 2023م بنسبة 4.6%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 24.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي ارتفعت بنسبة 6.7% عن الربع الثاني 2023م.
وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات في الربع الثاني 2024م، تليها كوريا الجنوبية (بنسبة 9.0% من إجمالي الصادرات) ثم اليابان بنسبة 8.8% من إجمالي الصادرات.
وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، وبولندا، وتايوان، ومالطا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبة 66.4% من إجمالي الصادرات.
وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 23.1% من إجمالي الواردات في الربع الثاني 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.4 %، من إجمالي الواردات ثم الإمارات بنسبة 6.0% من إجمالي الواردات.
وكانت كل من الهند وألمانيا، ومصر، وسويسرا وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها.
وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.7% من إجمالي الواردات.
والمنافذ الرئيسة الأخرى هي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 19.8%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.5 %، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة %7.9، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.9 %.
وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.1% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 0.5% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته %30.9% في نفس الفترة.
انخفاض الصادرات السلعيةانخفضت الصادرات السلعية في شهر يونيو 2024م بنسبة 5.8% عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 9.3%.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.4% في شهر يونيو 2023م إلى 75.4 % في شهر يونيو 2024م.
انخفاض الوارداتأما على صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر يونيو 2024م بنسبة 5.1 %، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 7.0% عن شهر يونيو 2023م.
وبالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2024م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.4% بينما قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) انخفضت بنسبة 26.4 %.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 22.5% بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضا بنسبة 1.9% بالمقارنة مع مايو 2024م.
وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر يونيو 2024م إذ بلغت 37.4% مقابل 33.1% في شهر يونيو 2023م.
وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ 7.3 % والانخفاض في الواردات والذي بلغ 5.1% خلال هذه الفترة.
وتعد منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 27.7 %، من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت عن شهر يونيو 2023م بنسبة 3.8%.
وجاء في المرتبة الثانية "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 25.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 2.8% عن شهر يونيو 2023م.
في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 24.7% من إجمالي الواردات، وارتفعت بنسبة 16.9% عن شهر يونيو 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 11.0% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 25.9% عن شهر يونيو 2023م.
الصين الشريك الرئيس للسعوديةتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة السلعية والتي شكلت ما نسبته 16.6% من إجمالي الصادرات السلعية في شهر يونيو 2024م.
وجاء خلف الصين اليابان (10.5% من إجمالي الصادرات السلعية) ثم كوريا الجنوبية (9.4% من إجمالي الصادرات السلعية).
وكانت كل من الهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ومملكة البحرين وتايوان ومالطا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات المملكة السلعية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 67.7% من إجمالي الصادرات السلعية.
وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 20.9% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.7 % من إجمالي الواردات ثم الإمارات بنسبة 7.0% من إجمالي الواردات.
وكانت كل من الهند، ومصر، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها.
وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.6% من إجمالي الواردات.
أهم 5 منافذ جمركيةيعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 27.2% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2024م.
تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي ميناء جدة الإسلامي بنسبة 19.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.3 %، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 9.0 %، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.1 %.
وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.1% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
ارتفاع الصادرات غير البترولية على أساس ربعيسجلت الصادرات غير البترولية والتي شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 10.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من 2023م.
وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 1.4 %، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 39.1% في نفس الفترة.
وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 0.2% عن الربع المماثل من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الثاني 2024م إلى 75.0% مقارنة بنسبة 77.4% في الربع نفسه من العام الماضي.
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في الربع الثاني 2024م بنسبة 3.0 %، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 6.0% عن نفس الربع من العام السابق.
وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2024م فقد استقرت قيمة الصادرات السلعية، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 4.3%.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6 %، بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعا بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م.
وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في الربع الثاني 2024م وبلغت 37.6% مقابل 35.1% في الربع المماثل من 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة %3.0% مقابل الارتفاع في الصادرات غير البترولية والذي بلغ 10.5% خلال هذه الفترة.
وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 25.6 %، من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن الربع الثاني 2023م بنسبة 4.6%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 24.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي ارتفعت بنسبة 6.7% عن الربع الثاني 2023م.
السلع المستوردةفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل (25.7% من إجمالي الواردات) وارتفعت بنسبة 27.4% عن الربع الثاني من 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 12.4% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 14.9% عن الربع الثاني 2023م.
وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات في الربع الثاني 2024م، تليها كوريا الجنوبية (بنسبة 9.0% من إجمالي الصادرات) ثم اليابان بنسبة 8.8% من إجمالي الصادرات.
وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، وبولندا، وتايوان، ومالطا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبة 66.4% من إجمالي الصادرات.
وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 23.1% من إجمالي الواردات في الربع الثاني 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.4 %، من إجمالي الواردات ثم الإمارات بنسبة 6.0% من إجمالي الواردات.
وكانت كل من الهند وألمانيا، ومصر، وسويسرا وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها.
وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.7% من إجمالي الواردات.
المنافذ الجمركية للوارداتيعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 28.0% من إجمالي الواردات في الربع الثاني 2024م.
والمنافذ الرئيسة الأخرى هي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 19.8%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.5 %، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة %7.9، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.9 %.
وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.1% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.