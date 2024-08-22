شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البابطين الغذائية» إلى 4 ملايين ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين (البابطين الغذائية) في النصف الأول من 2024 بنسبة 33.3%، إلى 4 ملايين ريال، مقارنة بـ3 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء الارتفاع في الأرباح نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 39.4% خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء ذلك لتنوع منتجات الشركة وزيادة العملاء والذي يعود إلى إستراتيجية وسياسة الشركة للحصول علي حصص أكبر من السوق والتوسع بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء الارتفاع في الأرباح نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 39.4% خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء ذلك لتنوع منتجات الشركة وزيادة العملاء والذي يعود إلى إستراتيجية وسياسة الشركة للحصول علي حصص أكبر من السوق والتوسع بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.