الاقتصاد

ارتفاع أرباح «البابطين الغذائية» إلى 4 ملايين ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البابطين الغذائية» إلى 4 ملايين ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين (البابطين الغذائية) في النصف الأول من 2024 بنسبة 33.3%، إلى 4 ملايين ريال، مقارنة بـ3 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، جاء الارتفاع في الأرباح نتيجة ارتفاع المبيعات بنسبة 39.4% خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء ذلك لتنوع منتجات الشركة وزيادة العملاء والذي يعود إلى إستراتيجية وسياسة الشركة للحصول علي حصص أكبر من السوق والتوسع بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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